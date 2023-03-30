Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nda Eskişehir'i 3 okul temsil edecek

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ESKİŞEHİR (AA) - Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında değerlendirilmesini amaçlayan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nda (TIMSS) Eskişehir’den 3 okulun yer alacağı bildirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1995’ten bu yana 4 yılda bir gerçekleştirilen araştırmanın, 5 ve 8’inci sınıf öğrencilerini matematik ve fen alanlarında değerlendiren dünyanın en kapsamlı çalışması olduğu belirtildi.

Türkiye’nin 2019’da 500 puanı aşarak “başarılı ülkeler” arasına girdiği TIMSS’e bu yıl 68 ilden 334 okulun katılacağı duyurulan açıklamada, Eskişehir’i Melahat Ünügür, Mehmet Gedik ve Murat Atılgan ortaokullarından 5 şubenin temsil edeceği aktarıldı.

Açıklamada, mayıs ayında internet üzerinden gerçekleştirilecek çalışmada “sürükle-bırak”, “eşleştirme”, “açılır menü” ve “simülasyon” gibi basamakların yer alacağı ifade edildi.

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