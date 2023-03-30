AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan seçmen kaydı değişikliği uyarısı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, seçmen kaydı değişikliği konusunda uyarıda bulundu.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun 2023/205 sayılı kararına göre yerleşim yeri adresini değiştiren, askıdaki seçmen kaydında yanlışlık ya da eksiklik olan vatandaşların nüfus müdürlüklerine başvurmalarının yeterli olacağını belirtti.

Seçmen kaydı değişikliği için Seçim Kuruluna gidilmesine gerek olmadığını, nüfus müdürlüklerinin hafta sonları da hizmet verdiğini aktaran Reyhan, "Özellikle depremden etkilenen seçmenler için önem arz eden bu durumda yeni yerleştikleri şehirde oy kullanmak isteyen seçmenlerin 2 Nisan tarihine kadar nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekli. Aksi durum 14 Mayıs günü Eskişehir'de olacak seçmenlerin oy kullanamamasına yol açar." ifadesine yer verdi.

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