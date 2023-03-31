Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, İstiklal Mücadelesinde necip milletin muzafferiyete olan inancını güçlendiren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği gibi "yalnız düşmanın değil, milletin makus talihinin yenildiği" 2. İnönü Zaferi'nin 102. seneidevriyesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Ayyıldız, vatan uğrunda cansiparane vuku bulan muharebe ve mücadelelerden biri olan 2. İnönü Savaşı'nda, Hakk'ın yardımıyla kahraman ordunun düşmanı mağlup ettiğinin müjdesinin, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün "Düşman, binlerce ölüleriyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir." telgrafıyla duyurulduğunu hatırlattı.

Aziz Türk milletinin bu zaferle bütün bir vatan, millet ve istiklalin kurtulacak şeyler olduğunu gördüğünü vurgulayan Ayyıldız, "O gün nice hayasız akına gövdesini siper eden ecdadımızın milli coşkusu, vatan sevdası, Hakk'ın vadettiği günlerin doğacağı umudu dağı, taşı, toprağı 'şüheda gövdesi' olan vatan topraklarımızda asırlardır yankılanmaktadır ve yankılanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, Türk milletinin imkan ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini, vatanına ve bayrağına her daim sahip çıkacağını bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şanlı mücadelelerimizden feyz alan yeni nesillerimizin, ecdadımızın emaneti vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımıza aynı inanç ve azimle sahip çıkacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, Kurtuluş Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Eskişehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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