Eskişehir'de cinayet sanığı 2 kardeş ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Eylül 2022'de kavga sırasında bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın ile erkek kardeşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgada Murat Dal'ın öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanıklar Deniz Ö. (44) ile kardeşi Kemal Ö. hakkında hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.

İddianamede, sanıkların aralarında husumet bulunan Murat Dal'ı konuşmak üzere eve çağırdığı belirtildi.

Dal'ın öldürülme biçimi, tabancanın sanıklara ait olması, maktulde atış svaplarına (sürüntü şeklinde alınan numune) rastlanılmaması, maktulün 4 el ateşli silah ve 8 ölümcül bıçak darbesiyle öldürülmesi dikkate alındığında sanıkların "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarını işlediğinin anlaşıldığına da iddianamede yer verildi.

İddianamede, Deniz Ö. ve Kemal Ö. hakkında, bu suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Deniz Ö'nün kızı Merve K, gazetecilere, annesinin maktul Murat Dal ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştığını söyledi.

Murat Dal'ın, annesinin ayrılma teklifini kabul etmediğini öne süren Merve K, "Bundan dolayı annem sürekli psikolojik ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldı." dedi.

Merve K, Dal'ın olay günü de annesini tehdit ettiğini ileri sürdü.

- Olay

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokağı'ndaki bir evde 17 Eylül 2022'de Deniz Ö. ile Murat Dal (40) ve bu kişinin yanında gelen B.M. (19) arasında kavga çıkmıştı. Silahla vurularak ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat Dal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile olay sırasında evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı. Deniz Ö. ve Kemal Ö. tutuklanmış, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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