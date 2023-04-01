Eskişehir'de yüz felci geçiren hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de soğuk hava nedeniyle yüz felci geçiren hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce soğuk havaya maruz kaldığı için yüz felci gelişen 30 yaşındaki erkek hasta, başk merkezlerde gördüğü tedaviden sonuç alamayınca Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğine başvurdu.

Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından yapılan tetkik ve muayenelerde hastanın üçüncü evre yüz felci (travmatik fasiyal paralizi) olduğu tespit edildi ve ameliyat önerildi.

Hastaya nöromonitörizasyon eşliğinde dile giden sinirin dalı ile yüze giden sinir arasında (hipoglosso fasial) uç-yan anastomoz yapıldı.

Üç saat süren ameliyat komplikasyonsuz tamamlandı. Ameliyattan üç gün sonra taburcu edilen hastanın erken dönemde göz kuruluğunda azalma ve tat duyusunda artma oldu.

Söz konusu teknikle kısmi yüz felci olan hastalarda herhangi bir fonksiyon kaybı olmaksızın düzelme sağlandı.

Bu ameliyatın, Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk kez uygulandığı bildirildi.

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