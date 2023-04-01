Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, törende, 2. İnönü Zaferi'nin yeni bir yıl dönümünü daha büyük bir heyecan ve mutluluk içinde kutladıklarını söyledi.

Bu zaferin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir azim, inanç ve fedakarlıkla kazanılan istiklal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından olduğunu belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Bu zaferle milletimizin tarihinin nice zorlu zaferde olduğu gibi şartların ağırlığına ve her türlü zorluğa rağmen bir kez daha eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilemiş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda önemli bir adım atmıştır. 2. İnönü Zaferi, Türk milletinin yurdu, bağımsızlığı, özgürlüğü söz konusu olduğunda neleri başarabildiğinin somut örneğidir."

Ustaoğlu, Türk ve dünya kamuoyunda önemli etkileri olan 2. İnönü Zaferi'nin siyasi, askeri ve psikolojik bakımdan Kurtuluş Savaşı'nın seyrini olumlu yönde etkilediğini, Milli Mücadele'nin başarılı olacağı konusunda halkın umutlanmasını sağladığını dile getirdi.

Anadolu'da başlatılan bu hareketin birçok millete umut olduğuna değinen Ustaoğlu, "Mustafa Kemal Paşa kazanılan zaferin önemini, 'İnkılap tarihimizin bir sayfası 2. İnönü Zaferi'yle yazıldı' diyerek ve İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta da 'Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz' diye belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava İkmal Yüzbaşı Burak Güden'in, İnönü ailesi adına Halit Berke Açıkgöz'ün katılımcılara hitap ettiği programda, İnönü Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Şahin "2. İnönü" adlı şiiri okudu.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.





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