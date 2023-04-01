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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de mimarlık öğrencilerinin "Şifre" sergisi açıldı

AA

Eskişehir'de mimarlık öğrencilerinin "Şifre" sergisi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Oda Sanat Galerisi'nde açılan serginin atölye yürütücülüğünü Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Şentürk ve mimar Ayşenur Telli üstlendi.

"Şifre" adlı sergide, 70 öğrencinin 2022-2023 akademik yılı güz döneminde ürettiği eserlere yer verildi.

Şentürk, AA muhabirine, sergide Mimarlık Bölümü bünyesindeki Potansiyel Mimarlık İşliği (Pomi) ve Potansiyel Urbanizm İşliği (Pourat) üyelerinin çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

Neşeli bir orijinallik üretmek istediklerini belirten Şentürk, "Mimarlık açısından alışılmamış topraklara ayak basmak istiyoruz. Pomi'nin işgal ettiği özgün bir konum var. Bu konumun kentte daha da görünürlük kazanması bizim için sevindirici bir şey. Umarım üretkenliğini daha fazla sergileyecek başka olanaklar da bulabilir." dedi.

Oda Sanat Galerisi Kurucusu Özlem Kanat Örneksoy da etkinlikte özgün çalışmalara yer verildiğini ifade etti.

Genç sanatçıların sanat hayatında aktif rol almasının önemine dikkati çeken Örneksoy, "Oda Sanat Galerisi de bunu hedefleri arasına yerleştirdi. Bu serginin genç sanatçılara yeni kapılar açmasını diliyorum. Portreler, hologram ve aydınlatma çalışmaları, Mors alfabesiyle yapılmış planlar, mitolojideki karakterleri anlatan maketler ile 'delta' olarak adlandırılan devasa bir Eskişehir haritası var. Keyifli bir sergi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise öğrencilerin hayal güçleri ile yeteneklerini birleştirdiklerini dile getirerek sergide emeği geçenleri kutladı.

7 Nisan'da sona erecek sergi 13.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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