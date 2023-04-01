Eskişehir'de tartıştığı Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Eşi Elena Samsanova'yı aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı A.S'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.S, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının yakınları görüntü almak için adliye önünde bekleyen gazetecilere tepki gösterdi.

- Olay

Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, A.S'nin (50), tartışma sırasında bıçakladığı ileri sürülen Rus uyruklu eşi Elena Samsanova (55) hayatını kaybetmişti.



Gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

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