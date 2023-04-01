Eskişehir'de polis ekipleri huzur uygulaması yaptı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte yabancı uyrukluların yoğun yaşadığı mahalleler başta olmak üzere 17 ayrı noktada, 17 ekip ve 100 personel ile yapılan uygulamalarda 2 bin 250 kişi ve 500 yabancı uyruklunun kimlik sorgulaması yapıldı.

Çalışmada, yabancı uyruklu bir düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı. Aranan bir kişi ise Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

1240 aracın kontrol edildiği uygulamada, eksikliği bulunan araçlarla ilgili sahiplerine 47 bin 359 lira cezai işlem uygulandı ve bir araç trafikten menedildi.

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