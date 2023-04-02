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Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu oyun evinde yaşıtlarıyla kaynaşıyor

AA

Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu oyun evinde yaşıtlarıyla kaynaşıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi gönüllüleri, Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan "Anadolu Oyun Evi"nde, depremlerden etkilenen çocukların kaliteli zaman geçirip travmalarından uzaklaşmasına katkı sağlanmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Belen'e 10 Mart'ta giden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Yönetimi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Nihan Vural ile gönüllüler, Sarımazı Mahallesi'ndeki Sebati Günenç İlkokulunun bahçesinde 70 metrekarelik çadırda "Anadolu Oyun Evi"ni oluşturdu.

Oyun evinde puzzle, rubik küp, zeka oyunları gibi materyallerle etkinlikler düzenleniyor. Aynı anda yaklaşık 20 çocuğun etkinliklere katılabildiği oyun evinin dış alanında ise gönüllüler, depremzede minikler için çeşitli oyunlar ile müsabakalar gerçekleştiriyor. Yürütülen faaliyetlerden mutlu oldukları gözlenen çocuklar, yaşıtlarıyla kaynaşma imkanı buluyor.

Anadolu Üniversitesinin ve Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübünün mensupları, çocukların kullanması için Anadolu Oyun Evi'nin bulunduğu alana top havuzu, kaydıraklar, salıncakların bulunduğu oyun parkı da kuracak.

Oyun evinin kurucusu Dr. Nihan Vural, AA muhabirine, Belen'e giderken yanlarında oyuncaklar ve çeşitli kırtasiye malzemeleri götürdüklerini, bunlarla bir hafta içinde okulun bahçesindeki çadırda Anadolu Oyun Evi'ni oluşturduklarını söyledi.

Depremzede çocukların çadırda kaliteli zaman geçirdiklerini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Çocukların kaliteli zaman geçirmesi için Belen Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Sebati Günenç İlkokulu Müdürü Celal Doğan ihtiyaçlarımızı karşıladı. Anadolu Üniversitenin bütün çalışanları da bize destekçi oldu. Günde ortalama 100 çocuk Anadolu Oyun Evi'nden faydalanıyor. 4 ila 16 yaş aralığında çocuklar buradan faydalanabiliyor. Çocukların akranlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduk. Formal bir eğitim alanı yerine geleneksel çocuk oyunları oynanıp, boya kalemleri, resim defterleri, zeka oyunları, puzzle, lego, rubik küp gibi materyallerle faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarla çeşitli spor müsabakaları yapıyoruz. Kaliteli materyallerle çevrilmiş serbest zaman alanı oluşturduk."

Vural, çocukları oyun evinde vakit geçiren ebeveynlerin de günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini kaydetti.

- "Depremin etkilerini hafifletebilecek güzel alan oluşturacağız"

Üniversitenin Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal da ilk günden bu yana Belen'de farklı görevlerde bulunduklarını, akademisyenler tarafından kurulan "Anadolu Mutfağı"nın yanı sıra hayata geçirilen "Anadolu Oyun Evi" için oyuncak topladıklarını dile getirdi.

"Bir oyuncak, bir mutluluk" adlı kampanyayı düzenlediklerini aktaran Kasal, "Depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak topladık. 700'ü aşkın oyuncaktan oluşan 30 koli oluşturduk. Kutu oyunlarımız var. Oyuncaklar, oyun evinde kullanılacak. Bir kısmı da dağıtılacak. Top havuzu, kaydıraklar, salıncakların bulunduğu oyun parkı kuracağız. Depremin etkilerini hafifletebilecek güzel bir alan oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Hizmet Lisans Programı 2. sınıf öğrencisi Sultan Işıldak ise 6 Şubat'tan bu yana afet bölgelerine çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını belirtti.

Oyun evinde kulüp üyelerinin gönüllü hizmet verdiğini kaydeden Işıldak, "Oyun evine oyuncaklar, etkinlik materyalleri sağladık. 9 kişilik gönüllü ekibi oyun evinde görev yapıyor. 9 günde ekipler değişiyor." dedi.

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