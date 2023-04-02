Eskişehir'de tramvayın altında kalan iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent içi ulaşımını sağlayan tramvayın altında kalan 2 köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi üzerindeki belediye tramvay durağında yolcu almak için bekleyen tramvayın altına iki sahipsiz köpek girdi.

Durumu fark eden vatandaşlar tramvay sürücüsünü uyarıp hareket etmemesini sağladı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, tramvayın altında sıkışan iki köpeği bulundukları yerden çıkarıp, hayvan barınağı yetkililerine teslim etti.



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