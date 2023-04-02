Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasından depremzedeler için yardım konseri

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, depremzedeler için yardım konserleri vermeye devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, senfoni orkestrasının depremzedeler için yardım konserlerine bir yenisini daha eklediği, besteci ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura'nın konuk şef olarak sahnede yer aldığı konserde piyanist Can Çakmur'un solist olarak katıldığı kaydedildi.

C.Saint-Saens'in 5. Piyano Konçertosu'nu icra eden Çakmur, dinleyicilerinden beğeni aldı.

Konserin devamında senfoni orkestrası iki Türk bestecinin eserlerini seslendirdiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Orkestra şefi Tura, kendi bestesi Türk Dansları 2. Süit'i yönetti. Sonrasında Amerika'da akademisyenlik yapan, kompozisyon, etnomüzikoloji ve orkestra şefliği alanlarında çalışan Münir Nurettin Beker'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için bestelediği 100.yıl Senfonisi'nin dünya prömiyeri yapıldı. Dinleyicinin oldukça beğenisini toplayan eserler ayakta alkışlandı."





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