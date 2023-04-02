Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart'ta merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Eryörük Sokak'ta çıkan silahlı kavgada, Cevdet D. (30) ile R.K'nin (15) yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayın ardından kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Cevdet D. ile Ramazan Ç. ve Dudunur Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cevdet D. ile Ramazan Ç. tutuklandı. Dudunur Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Eryörük Sokak'ta 28 Mart'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Cevdet D. (30) ile R.K. (15) silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

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