Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

"Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak'ta iş yeri bulunan İsmail Ç, aracından indiği sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi üzerine yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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