Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, rüzgarın 4 Nisan günü Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinde İnegöl, Yenişehir, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.