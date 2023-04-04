Güzel sanatlar öğrencisi çizimlerini NFT'ye dönüştürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nurdan Unus, tabletinde Nitelikli Fikri Tapu (NFT) formatında dijital çizimler yapıyor.

İstanbul'dan Eskişehir'e üniversite eğitimi için gelen 21 yaşındaki Unus, iki yıl önce hocası Prof. Dr. Rıdvan Coşkun'un yönlendirmesiyle NFT çizimler yapmaya başladı.

Unus, bu süre zarfında çeşitli avatarlar, hayvan figürleri, gezegen çizimleri ile 3 boyutlu animasyonlar gibi 1000'den fazla NFT üreterek bunları firmalar aracılığıyla satışa sundu.

Sosyal medya üzerinden tuval, duvar boyama, afiş ve portre tasarımları gibi siparişler de alan Unus, hem dijital hem de geleneksel anlamda çalışmalarını sürdürüyor.

Nurdan Unus, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana resimle ilgilendiği söyledi.



Son dönemde NFT'ye yöneldiğini belirten Unus, "Dijital mecralarda paylaşılan çoğu şey NFT'ye dönüştürülebilir. Ben de NFT'lerin tasarımında önemli bir rol oynuyorum. Çeşitli şirketlerle çalışarak onlara koleksiyonlar üretiyorum. Onlar da bu koleksiyonları birleştirerek NFT platformlarında satışa sunuyor. Benzersiz üretimler yaparak taklitlerini imkansız hale getiriyoruz. NFT'ler 'blockchain' adlı sertifikalarıyla satılıyor. Böylece kişiye ait oluyor." dedi.

Binlerce NFT koleksiyonu ürettiğini kaydeden Unus, tasarladığı objelerin yazılımlarla eşleştirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Objeler bu şekilde çoğaltılarak ortaya 10 binlerce tasarım çıkabiliyor. Şimdiye kadar 150'den fazla tasarımım satıldı. NFT dışında afiş ve portre tasarımları ile duvar ve tuval çizimleri yapıyorum. Güzel sanatlar öğrencisi olduğum için geleneksel çalışmalarım da var. Yelpazemi geniş tutarak hem dijital hem de geleneksel anlamda ilerlemeye çalışıyorum. Bu şekilde kendimi güncel tutuyorum."

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