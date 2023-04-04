Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin tutuklanan koca hakim karşısında

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl kasım ayında bir apartmanın ikinci katından düşerek yaşamını yitiren kadının ölümüne ilişkin tutuklanan eşinin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, "Üzerime atılı suçu kesinlikle işlemedim. 17 senedir evliyim. Bu süreçte eşime kesinlikle şiddet dahi uygulamadım. İşlemediğim bir suç yüzünden 5 aydır tutukluyum. Eşimin telefonuna gelen mesajı gördüğümde kim olduğunu sordum ve eşim kendisini pencereden attı." şeklinde savunma yaptı.

Olaya ilişkin tanık beyanlarının dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "kadına karşı tehdit" suçundan ayrı tahkikat yürütülmesini ve konunun uzlaştırmaya gönderilmesini isteyen iddia makamı, sanık Murat D'nin "eşi kasten öldürmek" suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi F.D, 15 Kasım'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, olayla ilgili eşi Murat D. tutuklanmıştı.

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