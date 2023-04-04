Eskişehir'de kumar operasyonu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkeze bağlı Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kumar oynayan 10 kişi, 40 bin 550 lira ceza uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kumar ekipmanlarına el konuldu.

İş yeri sahibi A.S. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçundan" işlem yapıldığı bildirildi.



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