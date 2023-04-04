Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu'nun ailesine şehadet belgesi verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş'ta yaşanan kaza sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

Şehidin babası Bekir ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nu Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokağı'ndaki evlerinde ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehadet beratını yakınlarına teslim etti.

Kahramanmaraş'ta 8 Mart'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştu.

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