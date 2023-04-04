Eskişehir'de eşi tarafından öldürülen Rus uyruklu kadının cenazesi ülkesine gönderildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, aralarında çıkan kavga sırasında eşi tarafından bıçakla öldürülen Rus uyruklu kadının cenazesi ülkesine gönderildi.



Kentteki bir apartman dairesinde çıkan bıçaklı kavgada eşi Atila S. tarafından öldürülen Rus vatandaşı Elena Samsanova'nın cenazesi, yakınlarının başvurusu üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan özel cenaze aracı ile alındı.

Rusya'ya götürülen 3 çocuk annesi Samsanova'nın cenazesi bu ülkede toprağa verilecek.

Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanda 31 Mart'ta Atila S'nin (50), kavga sırasında bıçakladığı ileri sürülen Rus uyruklu eşi Elena Samsanova (55) hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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