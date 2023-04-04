2. Eskişehir Mobilya Fuarı kapılarını 3 Mayıs'ta ziyaretçilerine açacak

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ESKİŞEHİR (AA) - Tüyap Fuarcılık Grubu ile Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği (ESMOS) işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eskişehir Mobil Fuarı, 3 Mayıs'ta başlayacak.

Tüyap Fuarcılık Grubundan yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Eskişehir Mobilya Fuarı'nda, 3-7 Mayıs'ta Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi'nde yeni tasarımlar sergilenecek.

Eskişehir mobilyasının öncü firmalarını yerli ve yabancı profesyonellerle bir araya getirecek organizasyonda modern mobilyalardan mutfak ve banyo mobilyalarına, ofis mobilyalarından okul ve laboratuvar mobilyalarına, bebek odası mobilyalarından genç odası mobilyalarına, yatak ve baza gruplarından, bahçe mobilyaları ve aksesuarlara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi yer alacak.

Kentteki mobilya üreticilerinin ön plana çıkacağı fuarın, Asya, Orta Doğu ve Arap Yarımadası'ndan 20'nin üzerinde ülkeden, yurt içinden ise 40 ilde ziyaretçilere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

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