AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den meclis toplantısındaki tartışmaya ilişkin açıklama:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Belediye Meclisi Toplantısı'nda HDP ile ilgili çıkan tartışma nedeniyle Cumhur İttifakı olarak toplantıyı terk ettiklerini bildirildi.

Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda Millet İttifakı’nın seçim mutabakatını okumasıyla ortamın gerildiğini belirtti.

Mecliste tartışma yaşandığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı meclis üyelerimize yönelik yapılan çirkin tutumu şiddetle kınıyorum. Meclis üyelerimizin, ilçemizin gündemini ele almak için bulunduğu meclis salonunda CHP'li üyelerin sözde ittifak olmadıklarını savundukları HDP lehine yaptıkları güzellemeler kabul edilebilir gibi değildir. CHP'li Meclis Üyesi İrfan Kılınç'ın kullandığı 'Siz HDP'ye kurban olun.' ifadesi kesinlikle kabul edilemez. HDP'ye kurban olmak isterlerse kendileri olabilirler. Neticede umudunu PKK'nın siyasi uzantısında arayan CHP ve Millet İttifakı mensuplarına HDP'ye kurban olmak daha çok yakışır. Cumhur İttifakı meclis üyesi arkadaşlarımız, bu çirkin söylemler altında Odunpazarlı hemşehrilerimizin iradesinin hakim olması gereken meclis salonunda, HDP sloganlarının hakim olması sebebiyle toplantıdan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Odunpazarlı hemşehrilerimizin hakkını ortada bırakmayan değerli Cumhur İttifakı meclis üyelerimize göstermiş oldukları bu duruş için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."

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