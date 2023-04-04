Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, geçen yıl kavga sırasında arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen kadın ile erkek kardeşinin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Deniz Ö. (44) ve kardeşi Kemal Ö. (36) ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Deniz Ö, hayatını kaybeden Murat Dal'ın kendisinden sürekli para talep ettiğini iddia etti.

Dal ile olaydan yaklaşık 2 yıl öncesinde görüşmeye başladıklarını ancak onunla sevgili olmadığını belirten Deniz Ö, şu ifadeleri kullandı:

"Onun kötü bir insan olduğunu fark edince kendisinden ayrılmak istedim. Beni sürekli olarak ölümle tehdit ediyordu, 'Vermezsen öldürürüm, kendini öldürtürsün' diyordu. Bana zorla ilaç içirtip bunu telefonuna kaydetti. Ailemden bana miras kaldığını ve ailemin maddi durumunu öğrenince sürekli maddi taleplerde bulunmaya başladı. Ayrıca, kendisini gizli polis ve istihbaratçı gibi anlatıyordu. Olay günü beni telefonda tehdit etmeye devam etti. Kardeşimin evinde buluştuk. Boş senede imza atmamı ve mal varlığımdan istekleri oldu. Yaklaşık 2 saat kadar küfrederek tehdit etmeyi sürdürdü. Beni korkutmak için evde bir el ateş etti. Boğuşmaya başladık, ben bu arada iki el ateş ettim. Elimden almak için elimi ısırdı. Kardeşim geldi, silah yere düştü. Murat, kardeşimi öldürmekle tehdit etti. Masadan bıçak aldım, birkaç kez savurdum ve sapladım. Kardeşim ambulans ve polisi aradı. Koltukta otururken silahla tehdit etmeye devam etti. Ben mutfaktan ikinci kez bıçak aldım. Sol elindeki silahı düşürmek için bıçakladım. Daha sonra polis geldi. Kardeşim kesinlikle bıçak ve silah kullanmadı."

Diğer tutuklu sanık Kemal Ö. de Dal'ın daha önce kendisini parkta darbettiğini, ablasının evinin kapısını kırdığını öne sürdü.

Bu olaylardan ötürü Eskişehir'i terk ettiklerini, daha sonra geri döndüklerini anlatan Kemal Ö, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesinde Murat Dal'ın yakınları ile sanık yakınları olduğu iddia edilen grup arasında adliye binasının yakınlarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 3 kişi hafif yaralandı. Yaralananlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

- Olay

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokağı'ndaki bir evde 17 Eylül 2022'de Deniz Ö. ile Murat Dal (40) ve bu kişinin yanında gelen B.M. (19) arasında kavga çıkmıştı. Silahla vurularak ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat Dal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile olay sırasında evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı. Deniz Ö. ve Kemal Ö. tutuklanmış, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kavgada Murat Dal'ın öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanıklar Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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