Turkcell Kros Süper Ligi Finali Eskişehir'de başladı

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ESKİŞEHİR (AA) - Turkcell Kros Süper Ligi'nin finali, Eskişehir'de başladı.

Kulüplerde sezonun en önemli organizasyonlardan biri olan ve Tepebaşı ilçesindeki Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 54 kulüpten 224 sporcu katılıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın işaretiyle başlayan finalde, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, antrenörler, sporcular ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kros için önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün sporcuların 7 kategoride yarışacağını anlatan Çintimar, "Bu yarışmaların neticesiyle hem kamplara alınacak sporcuların belirlenmesi, hem de milli takımı oluşturabilmesi mümkün olacak. Büyükler ve gençler kategorisinde güzel bir yarış. 2024 yılı Avrupa Kros Şampiyonası da Antalya'da yapılacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan ise Türkiye'nin farklı illerinden Eskişehir'e gelen sporcuları ve antrenörlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir'de yapılan organizasyonları daha iyiye taşıma amacıyla çalıştıklarına değinen Ercan, sporculara daha güzel imkanlar sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

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