ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Adalet Sarayı önünde düzenlenen törende konuşan Baro Başkanı Mustafa Elagöz, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden insanları ve 121 meslektaşlarının acısın yüreklerinde hissettiklerini söyledi.



Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarına ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Elagöz, şunları söyledi:



"Başta kederli aileleri olmak üzere tüm ulusumuza birkez daha başsağlığı dileklerimizi sunuyorum. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan, enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için elimizden gelen tüm çabaları göstermeye devam ediyoruz. Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın."dedi.



Konuşmaların ardından geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Barosu avukatlarından Özkan Bulgu (70) için tören düzenledi.

Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

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