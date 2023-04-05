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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de silahlı gasp iddiasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

AA

Eskişehir'de silahlı gasp iddiasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahla tehdit ettikleri kişiyi kaçırıp parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan F.Y'nin kullandığı otomobil, merkez Tepebaşı ilçesi Yukarısöğütönü Mahallesi yakınlarında içerisinde şüpheliler E.C, T.G, M.Ç. ile S.H'nin bulunduğu otomobil tarafından önü kesilerek tabancayla ateş edildi.

Aracından silah zoruyla indirilen F.Y, şüphelilerin aracına bindirilip bir eve götürüldü. Burada işkenceye maruz kalan F.Y'nin görüntüleri zanlılar tarafından video kaydına alındı. Ardından F.Y'nin parasını gasbeden zanlılar, bir süre sonra bu kişiyi aracının yanına bırakıp kaçtı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında F.Y'yi kaçırıp işkence ettikten sonra parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden E.C, M.Ç. ile S.H. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler E.C, M.Ç. ile S.H, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Birden fazla kişi ile birlikte yol kesmek suretiyle silahla yağma ve birden fazla kişi ile birlikte cebir ve şiddet kullanarak silahla hürriyeti tahdit" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili T.G'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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