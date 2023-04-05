Eskişehir Valisi Ayyıldız, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ayyıldız, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla milli mücadeleyi halka ve dünyaya anlatmak misyonuyla kurulan Anadolu Ajansının, 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.



"Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinden ülkemizin bugünlere gelişine kadar her aşamasına tanıklık eden Anadolu Ajansı bir asrı aşkın süredir büyük bir sorumlulukla, emekle ve aşkla çalışarak Türkiye'nin sesi olmuştur." ifadelerini kullanan Vali Ayyıldız, şunları kaydetti:



"Bu köklü kurumumuz ilkeli, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermeden hem yurt içi hem de yurt dışında çalışmalarını sürdürmektedir. Milli ajansımızın geçmişten bugüne ulusal ve uluslararası boyutta güvenilir haber kaynağı olması bizlere gurur vermektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansının kurucularını minnetle anıyorum. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında çalışan kurum mensuplarımızın başarılı faaliyetlerinin de devamını diliyorum. Anadolu Ajansının tarihe tanıklığının, daha nice yıllar süreceği inancıyla tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."

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