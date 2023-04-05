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BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "İsrail ne yaparsa yapsın, siyonistler, siyonizm ne yaparsa yapsın Müslümanlar, Filistin'den çıkmayacaklar. Bağımsız, hür bir şekilde Filistin Devleti devam edecek." dedi.

Destici, BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay'ın vefat eden kayınpederi Mustafa Tanrısever için Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına katıldı.

Destici, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her ramazan ayında Mescid-i Aksa'da hiç arzu etmedikleri hadiseler yaşandığını söyledi.

Kudüs'te yerleşik olan siyonist zihniyetindeki birtakım Yahudi grupların her yıl ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girerek dini vecibelerini yerine getirme bahanesiyle Müslümanların huzurunu kaçırmaya ve bir kargaşa meydana getirmeye çalıştığını kaydeden Destici, "İsrail Devleti de yıllardır bunlara çanak tutuyor. Orayı karıştırmaya çalışan, zorla yasak olmasına rağmen Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan bir kısım Yahudilere değil de Müslümanlara zulmediyor ve Müslümanları Mescid-i Aksa'da adeta bir baskıya, zulme, şiddete ve teröre tabi tutuyor." diye konuştu.

İsrail'in yaptıklarıyla bir terör devleti görüntüsü verdiğini vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben dün gece yaşanan bu hadiseleri de böyle değerlendiriyorum. Bir kez daha lanetliyorum. Kendim bizatihi geçmiş yıllarda Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yaptığım ziyarette buna şahit oldum. Bir Miraç gecesiydi. Miraç gecesi olmasına rağmen İsrail polisi o gece Müslümanların orada sabaha kadar ibadet yapmasına müsaade etmiyor ve mutlaka silahla müdahale ediyor. Şimdi artık buna uluslararası kamuoyunun, dünyanın, Birleşmiş Milletlerin, bütün kuruluşların çok sert bir şekilde tepki göstermesi ve artık bu siyonist terörist İsrail devletine bir 'dur' denmesi vakti gelmiştir."

İsrail'in bir kısım etkisiz denilebilecek, hatta hemen hemen tamamını havada imha ettikleri roketleri bahane ederek Gazze'yi ya da yerleşim yerlerini bombaladığını anlatan Destici şöyle devam etti:

"Onlarca Filistinlinin yaralanmasına, yahut değişik zamanlarda hayatını kaybetmesine de sebep oluyor. İsrail ne yaparsa yapsın, siyonistler ne yaparsa yapsın Müslümanlar, Filistin'den çıkmayacaklar. Bağımsız, hür bir şekilde Filistin Devleti devam edecek. Yine aynı şekilde Müslümanlar Kudüs'ten çıkmayacaklar. Müslümanlar bizim ilk kıblemiz olan ve bizim kutsalımız olan Mescid-i Aksa'dan çıkmayacaklar. Mescid-i Aksa'yı da siyonistlere terk etmeyeceğiz. Bu konuda büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimizi de bu mübarek ramazan gününde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Müslüman Türk milleti ve bizler Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak ilk günden itibaren hep Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk. Bundan sonra da sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz."

Destici, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmeye başladığı bir dönemde bu hadiselerin yaşanmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Mescid-i Aksa'da yaşananların, Türkiye-İsrail ilişkilerine de bir etkisi ve sonucu olacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecine ilişkin ortak liste çalışmalarının olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Destici, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nda biliyorsunuz 7 parti var. Daha doğrusu altılı masada diyelim ya da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yani ortak cumhurbaşkanı adayını diyelim. Şimdi altılı masadaki partiler resmi olarak Millet İttifakı'nı oluşturuyor. Ama bir de HDP'nin şu anda Yeşil Sol Parti diye başını çektiği bir aşırı sol, bölücü grup var. Terör örgütlerinin partilerinin de içinde yer aldığı bir ittifak daha var. O ittifak da Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. İttifaktaki 4 parti, Cumhuriyet Halk Partisinin listelerinden girecek diye dünden beri konuşuluyordu. Şimdi bunu herhalde kesinleştirmişler, resmileştirmişler. Bunun için zaten son gün yarındı.

Ben tabii kendi ittifakları açısından en iyi neticeyi alabilmek için en fazla milletvekili çıkarma adına böyle bir anlaşmaya gittiklerini düşünüyorum. Bu çok açık çünkü bu sistem bunu gerekli kılıyor. Kim ortak listeye, tek listeye dönebilirse onun avantajlı çıkacağı, oyunu boşa harcamayacağı bir sistem, bu sistem. Burada İYİ Parti ayrı duruyor. Bizim kulağımıza gelen şeyler İYİ Parti'yle de yine Cumhuriyet Halk Partisinin 15'le 20 arası ilde yine bir seçim iş birliği yapacağı noktasında."

- "Biz seçime hazırız"

Başından itibaren Büyük Birlik Partisi olarak kendi listeleriyle seçime girme arzularını hep dile getirdiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi buna hazır. Listelerimiz hazır. Şu anda da bazı illerimizin mülakatı devam ediyor. 11 ilimizde temayül yoklamaları devam ediyor. Biz seçime hazırız. Sistemin getirdiği bir durum ya da zorunluluk ya da sistem birleşene, daha doğrusu ortak listeyle, tek listeyle gidene avantaj sağlıyor. Ben de bunu daha önce çok açık yüreklilikle dile getirdim. Dedim ki eğer Cumhur İttifakı olarak biz 4 siyasi partiden bahsediyorum. Bunu kendi fikrim olarak söyledim. Diğer partilerimizin genel başkanlarının ve sözcülerinin ya da partilerin aldığı kararlara da saygılıyım. Biz tek listede birleşebilirsek ortak bir listeyle seçime girebilirsek şu anda bizim 47-48 bandında olan oyumuzla biz yüzde 60'a tekabül edecek bir milletvekili sayısına ulaşabiliriz. 360'ı geçebiliriz.

Türkiye'yi bu darbe anayasasından kurtarmak en önemli hedeflerimiz arasında. Bunu da 360'ı geçince millete götürürüz ve referandumla da anayasayı değiştiririz diye arzu etmiştim. Fakat şu ana kadar o konuda bir mesafe alınamadı. Yarın akşama kadar süre var. Bakalım görelim diyelim."

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