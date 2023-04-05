Eskişehir'in "ekolojik köyü" Gökçekuyu, tarım turizmine hazırlanıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Han ilçesindeki Gökçekuyu Mahallesi'nde tarım turizmi için kollar sıvandı.



Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Valiliği desteğiyle, Gökçekuyu Mahallesinde tarımsal turizm ve eko turizmden faydalanarak yöre çiftçisinin gelirinin arttırılmasına yönelik "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" devam ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, BEBKA destekli proje kapsamında "Ekolojik Köy Gökçekuyu" olarak tanıtılan Gökçekuyu Mahallesinde projeyi uygulamak için kurulan "S.S. Gökçekuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" ortağı olan kadın çiftçilere yönelik eğitim toplantıları yapıldı.

Proje kapsamında sağlanan bütçeyle Gökçekuyu Mahallesinde ekolojik köy için ihtiyaç duyulan tesisler kurulacak. Frig Vadisi'ni ziyarete gelecek turistler bu köyde ağırlanarak tarım ve turizmin entegre gelişimiyle köyde üretilen bitkisel ve hayvansal ürünler yerinde ve değerinde pazarlanabilecek.



Kurulan ve kurulacak tesislerin işleterek projenin uygulanmasını üstlenen kooperatif, haziran ayı itibarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Öte yandan Gökçekuyu Mahallesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce proje kapsamında temin edilen lavanta fidelerinden 200 dekarlık alanda üretim gerçekleştirilecek.



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