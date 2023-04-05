GÜNCELLEME - Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen kadına ev hapsi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli A.E'yi evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı A.E, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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