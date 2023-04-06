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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk atletizminde hedef Paris Olimpiyatları'na yüksek katılım ve madalya

AA

Türk atletizminde hedef Paris Olimpiyatları'na yüksek katılım ve madalya

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na daha çok sporcuyla katılmayı ve madalya hedeflediklerini söyledi.

Eskişehir'de Turkcell Kros Süper Ligi'nin finalini izleyen Çintimar, AA muhabirine, 2023 yılının Türk atletizm için rekorlarla başladığını ancak "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerini üzdüğünü anlattı.

Federasyon çalışanları ve ekiplerinin de deprem bölgesinde yaraların sarılmasına destek olduğunu belirten Çintimar, "Sporcularımıza, ailelerine, vatandaşlarımıza elimizden gelen yardımı yapabilmenin gayretini gösterdik. O bölgedeki insanlarla birlikte olduk. Ciddi bir çaba sarf ettik." dedi.

Çintimar, geçen ay İstanbul'da yapılan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda dünya, Avrupa ve Türkiye rekorlarının kırıldığını hatırlattı.

Dünyanın övgüyle bahsettiği çok iyi bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade eden Çintimar, "Böylesine büyük bir afetten sonra büyük bir organizasyonu yapabilmek her ülkenin harcı değildi. Bunu yapabilecek güçte büyük devlet ve millet olduğumuzu gösterir organizasyon oldu. Bu organizasyonu da kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz bir altın madalyayla süslemiş oldu." diye konuştu.


- Hedef, yüksek katılım ve madalya sevinci yaşamak

Fatih Çintimar, 2024 Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğini dile getirdi.

Olimpiyatlarla ilgili hedeflerine değinen Çintimar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın spora bakış açısı, Gençlik ve Spor Bakanımızın verdiği destekle, Gençlik ve Spor teşkilatımızın katkısıyla Türkiye'de atletizmini hem altyapı hem üstyapı olarak 2024 Olimpiyatları'na hazırlarken, en güzel şekilde bütün organizasyonları gerçekleştirmeye çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedefi madalyalı bir olimpiyat olacaktır. Bir önceki olimpiyattan daha fazla sporcuyla 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz. Bunun için de bütün ekibimiz yoğun bir çalışma yapıyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum."

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na atletizmde 25 sporcu ile katılan Türkiye, bu branşta madalya sevinci yaşayamamıştı. Milli sporcular okçuluk, boks, karate, tekvando, cimnastik, güreş branşlarında 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştı.

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