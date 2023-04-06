Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin ek ifadesine ulaşıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl haziran ayında bir apartmanın ikinci katından düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlının tehdit mesajlarına ilişkin ek ifadesine ulaşıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yılmaz S. (34), "Zerin beni telefonla arıyordu. Gereksiz kıskançlık krizleri vardı. 'Beni aldatıyorsun' diye söylüyordu. Ben de bu duruma sinirlenerek bir anlık öfkeyle tehdit içerikli sözler söylemiş olabilirim. Zerin'e tehdit içerikli mesajların gönderildiği zamanlar olaylardan bir iki ay öncesine aittir. Bu tehditler anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle atılmış mesajlardır. Ben bu mesajlardan dolayı herhangi bir şiddet uygulamadım. Zerin bu konularda hassas bir insandır. Kendini savunan bir kadındı." ifadelerine yer verdi.

İfadesinde uyuşturucu kullanmadığını iddia eden Yılmaz S, şunları kaydetti:

"Kendim uyuşturucu kullanmadım. Zerin'in de kullanmasına aracılık etmedim. Herhangi bir uyuşturucu madde ticareti işi yapmadım. Zerin'in ailesi istemediği için cenazesine katılamadım. Sonrasında yaşadığım duyguları bir kağıda yazıp eski iptal olan ehliyetimle birlikte Zerin'in mezarının baş kısmına iliştirmiştim. Zerin'in ölümünde herhangi bir dahlim yoktur."

Soruşturma kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde Yılmaz S. ile Zerin Kılınç'a ait cep telefonları incelemeye alındı. İnceleme sonucunda Yılmaz S'nin hayatını kaybeden Kılınç'a yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içerikli mesajlarına ulaşıldı.

Şüpheli Yılmaz S'nin, 4 Haziran 2022'de Zerin Kılınç'a gönderdiği "Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. İkiniz de göreceksiniz. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin. Can çekiştireceğim sana." şeklindeki mesajlar soruşturma dosyasında yer aldı.

- Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, dün yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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