Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Irak uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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