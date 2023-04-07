Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilge, mesajında, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 1948 yılında toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan'ın, "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlandığını belirtti.

7-13 Nisan tarihlerinin de "Dünya Sağlık Haftası" olarak kutlanmasının amacının sağlık sorunlarını önleme, erken saptama, koşulları iyileştirme, sağlığın nitelikli ve ulaşılabilir olması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunların geniş kitlelere ulaşması adına önemli olduğunu aktaran Bilge, şöyle devam etti:

"DSÖ'nün tanımına göre sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Sağlık ırk, din, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biridir. 1950 yılında Sağlık Günü tüm dünyada ilk kez kutlanmıştır. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği belirlenmiştir. Bu kapsamda kutlanan gün ve haftada, insan ve halk sağlığı ile ilgili bir tema seçilerek, bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir."

Uğur Bilge, Dünya Sağlık Günü'nün 75. yıl temasının "Herkes için sağlık" olduğuna dikkati çekerek, "Herkesin sürdürülebilir bir dünyada, barış ve refah içinde sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflemektedir. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Çağımızda sağlığımız için tehdit oluşturan hastalıkları iyi bilmemiz ve bu konuda bilgi sahibi olmamız çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Sağlığın her bir insan için önemli olduğu kadar huzurlu ve mutlu bir toplum için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Bilge, şunları kaydetti:



"Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olmasının yolunun sağlıklı nesillerin yetişmesiyle mümkün olacaktır. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiçbir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur."

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