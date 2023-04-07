Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İnönü ilçesinde Afganistan uyruklu 3 kişiden birinin kimliğinin sahte olduğunu, iki kişinin ise resmi herhangi bir belgesinin bulunmadığı tespit etti.

Söz konusu 3 kişiye "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nun ihlali nedeniyle toplam 43 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Sahte kimlik beyan eden şüpheli hakkında ise "belgede sahtecilik" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

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