Eskişehir'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile işlediği suç nedeniyle aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

"Silahla tehdit" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.U. ile "güveni kötüye kullanma" suçundan aranan M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişiden M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Firari hükümlü Y.U. da cezaevine teslim edildi.

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