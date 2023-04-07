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Eskişehir'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

AA

Eskişehir'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile işlediği suç nedeniyle aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

"Silahla tehdit" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.U. ile "güveni kötüye kullanma" suçundan aranan M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişiden M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Firari hükümlü Y.U. da cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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