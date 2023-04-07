Eskişehir'de aile içi şiddet konusunda kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, paydaş kurumlara Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla yayımlanan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki 154/2 Numaralı Genelge ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Genelge kapsamında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına yönelik yayımlanan yeni adımlar anlatılarak, kurum temsilcileri arasında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadına yönelik şiddetle kesintisiz mücadele içinde olduklarını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığınca yayımlanan genelgenin şiddete karşı yürüttükleri mücadelede bir yol haritası çizdiğini belirten Yeldan, kurum temsilcilerine hitaben, "Genelge ile ilgili kendi içimizde de çalışmalar yaptık. Genelgedeki aşamaları tüm paydaş kurumlar olarak ele alarak sizlerin de katkılarıyla mücadelemizi daha ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kadın korunduğu takdirde aile ve çocuğun da korunacağını kaydeden Yeldan, "Çocuklarımızı koruduğumuz zaman da toplumumuzun geleceğini korumuş oluyoruz. Şiddetle mücadele kapsamında çalışan arkadaşlarımızla en küçük olaylarda dahi bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Ayhan Gökalp, Yunus Abdullah Tokgöz, Savaş Kılıç, Eskişehir 1. Aile Mahkemesi Hakimi Kutsi Gürler, Aile İçi ve Kadına Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları Köksal Sekmen, Özkan Levent Taşkoparan, Ersin Tosun, Selcan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, İl Müftülüğü, Şehir Hastanesi, Yunusemre Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

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