GÜNCELLEME - Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan eşi beraat etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl bir apartmanın ikinci katından düşerek vefat eden kadının ölümüne ilişkin yargılanan eşinin beraatine karar verildi.



Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Murat D, "Benim iki çocuğum var. İşlemediğim bir suçtan yargılanıyorum." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat D'nin, üzerine atılı "eşi kasten öldürme" ve "kadına karşı tehdit" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Heyet, sanığın tahliyesini de kararlaştırdı.

- Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Karara ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Murat D. hakkında 'eşe karşı kasten öldürme ve tehdit' suçlarından Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de, sanığın eşini oturdukları ikametin mutfak camından aşağıya atmak suretiyle ölümüne sebep olduğu, ayrıca olay öncesi birçok defa sanığın maktulü öldürmekle tehdit ettiğinin tanık beyanlarıyla sabit olduğu, mahkemece eksik inceleme neticesinde sanık hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı hususları içermesi gerekçesiyle, mahkeme kararı hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş olup, gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır."

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi F.D, 15 Kasım 2022'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, eşi Murat D. tutuklanmıştı.

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