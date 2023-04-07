Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de hemşehri dernekleri iftarında konuştu: (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de hemşehri dernekleri iftarında konuştu: (2)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de hemşehri dernekleri iftarında konuştu: (2)

ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ilk asrımızda aslında önemli kazanımlar elde ettik ama şimdi şahlanma zamanı. Şimdi Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk dünyasının şahlanma zamanı." dedi.

Çavuşoğlu, Eskişehir'deki bir otelde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması" iftar programında yaptığı konuşmada, son zamanlardaki İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları hatırlatarak, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik saldırıların artık haddini aştığını söyledi.

"Peki neden bu saldırılar Türk büyükelçiliklerinin önünde oluyor ya da bizim bayrağımızla Kur'an-ı Kerim'e saldırıyorlar pervasızca?" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çünkü Türk milleti ve Türkiye, İslam'ın da sancaktarıdır da ondan. İslam düşmanlığına, her türlü ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'ye, PKK/YPG'ye, DAEŞ'e karşı ayrım yapmaksızın mücadelenin sürmesi gerektiğini belirterek, kutsal ve barış dini İslam'ı suistimal eden terör örgütlerine yönelik mücadelenin de güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de attıkları adımlarla hem terör koridorunun oluşmasını engellediklerini hem de bölge insanına yönelik zulmü bitirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece diğer etnik gruplara değil Kürt kardeşlerimize de büyük zulmediyorlar. Niye? Özellikle inançlı Kürt kardeşlerimize. Onların Marksist, Leninist ideolojilerine inanmadığı için zulmediyorlar kardeşlerimize. Tıpkı Türkiye'de PKK'nın Kürt kardeşlerimize yaptığı zulüm gibi. Dolayısıyla bunların hepsiyle içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürmemiz lazım ve gönüllü dönüşlerin, bu özellikle terörden arındırdığımız bölgelere döndürmemiz lazım. Suriye ile de bir üçlü, dörtlü süreci başlattık. Bu süreç buradaki kardeşlerimizi yok saymak değildir. Esas bir yol haritası üzerinde siyasi süreci canlandırmak, Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü korumak, aynı şekilde orada terörle daha etkili mücadele etmek, bir de Türkiye'deki Suriyelilerin güvenli bir şekilde Suriye'ye geri döndürmek. Öyle bazı siyasetçiler gibi popülizm yaparak olmaz. Bu insanlar istifleyerek göndermekle olmaz."

- "Bu ay inşallah Karadeniz'deki doğal gazı sisteme bağlayacağız"

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyetin birinci asrının tamamladığını, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyete çok önemli eserler kazandırdıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ikinci asrının Türkiye asrı olması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türk dünyasının asrı olmalıdır. O yüzden bu geldiğimiz nokta bizim için kafi değil. Elbette her bir adım hedefe yönelik doğru bir adımdır. Yıllardır enerji konusunda stratejik hamleler yaptık. Bizim kendimize yeten enerjimiz var mı? Yok. Bu ay inşallah Karadeniz'deki doğal gazı sisteme bağlayacağız. İndirimler başladı, başlıyor ama daha ihtiyacımızın yüzde kaçı? Yeni rezervler de bulacağız. Ama esas söylememin sebebi şu, nasıl oluyor da enerjisinin yüzde 90'ını ithal eden bir ülke bugün enerji güvenliğinde en önemli aktör haline geliyor? İşte bu yıllardır izlediğimiz vizyon, vizyoner politika."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunma sanayi üretimindeki gelişimine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"20 sene önce yüzde 20 üretim yapıyorduk, göz bebeğimiz savunma sanayinde. Şimdi yüzde 80'e çıktık. Kızılelmalar, Devrim'in izcisi Togg... Her yerde, Azerbaycan'a da gittik, Türkmenistan'a da gidiyor. Yakında inşallah şu seri üretim, vatandaşlarımıza bir verilsin, tüm dünyadaki misyonlarımıza da göndereceğiz. Tüm dünyanın ilgisini çekiyor, bizde bazılarında yaranamıyoruz. Geçmişte Devrim'i engelleyen zihniyet şimdi Togg'u hor görmeye başlıyor. Bunların hepsi bir başlangıçtır. Milli Muharip Uçağımız, savaş uçağımız piste çıktı. El yapar da biz yapamaz mıyız, biz daha iyisini yaparız. Bugün Kızılelma'dan, ondan sonra Bayraktar SİHA'dan dahi iyisi var mı dünyada? TUSAŞ'ın da yaptığı SİHA'lar aynı şekilde dünya çapında meşhur oldu. 21'inci asrın Türk asrı olabilmesi için çok daha fazlasını yapmamız lazım. Biz ilk asrımızda aslında önemli kazanımlar elde ettik ama şimdi şahlanma zamanı. Şimdi Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk dünyasının şahlanma zamanı."

- "Tüm dünyaca güvenilir bir liderimiz var"

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Güvenilir bir liderimiz var. Tüm dünyaca güvenilir bir liderimiz var. Ülkemizin kazanımlarının önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sistemi sayesinde oldu. Bugün herkes Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağını konuşmuyor bile. 5 senede bir olacağını biliyor. Artık, Türkiye'de koalisyonlar dönemi bitti. Görüyoruz koalisyonla yönetilen en güçlü Avrupa ülkelerini. Ülkemizde istikrar var. Bunun kıymetini bilelim. Birileri çıkıyor 'Şu sisteme, bu sisteme döneceğiz' diyor. Türkiye'nin bundan geri dönmesi mümkün değil. Halkımız izin vermez."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada küresel aktör olma konumunu devam ettirmesi için topyekun diplomasi yapılmasını gerektiğini vurguladı.

"Yok 7'li, yok 8'li koalisyonmuş... Ondan sonra Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) girenleri çıkaracaklarmış" diyen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O olmaz. Biz bunu söyleyince de rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ben söylemiyorum. Genel Başkanınız 'KHK'larla atılanları işine geri döndüreceğim' diyor. Şimdi FETÖ'yle bağlantısı kesinleşmiş, Bakanlığımızdan komisyonla ve Kanun Hükmünde Kararnameyle uzaklaştırılmış ve birçoğu da yurt dışına kaçmış, orada kalmış 630 FETÖ'cüyü benim Bakanlığıma getireceksin. Bu devletin sırrı ne olacak? Bunların sadakati devlete, millete mi? Değil. Bunları siz söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Kimi çıkaracaksınız o zaman onu söyleyin. PKK'lıları mı çıkaracaksınız? FETÖ'cüleri mi çıkaracaksınız? Daha açık konuşun. Ne kazanımımız varsa karşı çıkıyorsunuz. SİHA'ya da karşı çıkıyorsunuz. Nesini soruşturuyorsun? Eski zihniyet... O Devrim'i engelleyen zihniyeti hortlamak üzere. Meclis'te yalvarıyorum. Bize karşı olun ama Türkiye'ye karşı olmayın. Türkiye'nin çıkarlarına karşı olmayın kardeşim. Bizimki Türkiye sevdasıyla kurulmuş bir ittifaktır, Cumhur İttifakı. Aramıza yeni arkadaşlarımız da yeni partiler de katıldı. Devletimizi, milletimizi hedeflerine ulaştırmak için bize güç verdiler. Çıkar ittifakı yok bizde. 'Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti.' diyenlerden bir şey olmaz bu memlekette. 'Şunu yapalım da bize aferin desinler.' diye siyaset yapanlardan, bu memlekete, bu millete bir fayda gelmez. İHA'lara, SİHA'lara karşı çıkanların derdi ne? Yine yurt dışına bağımlı mı kalalım?"

- "Milletimiz hangi kararı verirse herkes de onu kabul edecek"

Suriye'deki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, şunları belirtti:

Suriye'nin sınır toprak bütünlüğünü tanıyoruz da bugün Suriye'den çekildiğimiz zaman bu boşluğu kim dolduracak? PKK. 'PKK'ya, YPG'ye operasyon yapmayın.' diyor. 'Ne işiniz var?' diyor, Suriye'de. YPG'yle PKK'nın terör destek verdiği halde aynı örgüt olduğu Amerika'nın resmi raporlarında var. Bugün 'Adayım' diye çıkan bazı kişiler 'YPG terör örgütü değildir.' diyor. Terör örgütü değildir de nedir? Her gün oradan saldırıyor. Okullarımıza roket attılar. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız, askerlerimiz, polisimiz şehit oldu. Kim yaptı bu saldırıları? Bunu yapanlara 'terörist' denmez de nedir? Kusura bakmasınlar. Onlar bunlardan rahatsız olabilir ama biz onları rahatsız devam edeceğiz. Türkiye'den rahatsız olanları biz de rahatsız etmeye devam edeceğiz."

Milletin her şeyi gördüğünü, bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"14 Mayıs, demokrasi bayramıdır. Milletimiz sandığa gidecek. Biz 14 Mayıs'a kadar her şeyi söyleyeceğiz. Herkes söyleyecek, hakkıdır. Kararı milletimiz verecek. Milletimiz hangi kararı verirse herkes de onu kabul edecek. Biz seçimlerin gözlemlenmesi için de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı...Kendi bölgesel örgütlerimiz de var, AGİT Parlamenter Asamblesi gibi birçok gözlemci kuruluşu davetidir. Her zaman olduğu gibi her seçimde olduğu gibi seçimlerimiz şeffaf olacak. Seçimlerimiz demokratik olacak. Ama iki tane HDP, PKK'ya destek veren, baktık daha önce izin vermediğimiz gözlemci siyasi partilerin kontenjanından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Gözlem Heyetine dahil olmuş. Daha önce de uyardık, tekrar uyardık. Yine koymuşlar. Daha önce olduğu gibi buraya geldiler. HDP, PKK propagandası yaptılar. Yani bu sefer de onların da ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü onlar gözlemci olarak gelmiyorlar provokatör olarak geliyorlar. Avrupa Konseyinde 11 yıl görev yaptım. Objektif, dengeli olması gerekiyor. Bir kurumun itibarı da en az ülkelerin itibarı kadar önemlidir. Çünkü o kurumlarda hepimiz hep birlikte çalışıyoruz."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın da katılımcılara hitap ettiği iftar programına, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, şehit yakınları, hemşehri dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de hemşehri dernekleri iftarında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de hemşehri ...
Eşini öldürmek suçlamasından beraat etti, başsavcılık karara itiraz edileceğini açıkladı
YEREL HABERLER Eşini öldürmek suçlamasından beraat etti, başsavcılık ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan eşi beraat etti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de pencereden düşen kadının ...
Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan eşi beraat etti
YEREL HABERLER Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin ...
Eskişehir'de aile içi şiddet konusunda kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aile içi şiddet konusunda kurumlar arası ...
Eskişehir'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı
Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Tarım İşletmesinde modern tekniklerle hem tasarruf hem verim artışı sağlanıyor
YEREL HABERLER Anadolu Tarım İşletmesinde modern tekniklerle hem ...
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" mesajı
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den "7 Nisan Dünya ...
Eskişehir'de Iraklı DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de Iraklı DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi ...
Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin ek ifadesine ulaşıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili ...
Zerin´in ölümünde, tutuklanan sevgilisinin `tehdit´ mesajları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zerin´in ölümünde, tutuklanan sevgilisinin `tehdit´ ...
2 akrabasının evini ateşe veren sanığa 10 yıl hapis
YEREL HABERLER 2 akrabasının evini ateşe veren sanığa 10 yıl hapis
Kadın master atlet 57 yıllık spor yaşantısına yeni rekorlar ekliyor
YEREL HABERLER Kadın master atlet 57 yıllık spor yaşantısına yeni ...
Türk atletizminde hedef Paris Olimpiyatları'na yüksek katılım ve madalya
YEREL HABERLER Türk atletizminde hedef Paris Olimpiyatları'na yüksek ...
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Eskişehir'de protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Eskişehir'de ...
Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı (3)
YEREL HABERLER Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı (3)
GÜNCELLEME - Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen kadına ev hapsi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de başörtülülere hakaret ...
Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddia ...
Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı (2)
YEREL HABERLER Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı (2)
Eskişehir'in "ekolojik köyü" Gökçekuyu, tarım turizmine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'in "ekolojik köyü" Gökçekuyu, tarım ...
Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.