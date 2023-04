Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de hemşehri dernekleri iftarında konuştu: (2)

ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ilk asrımızda aslında önemli kazanımlar elde ettik ama şimdi şahlanma zamanı. Şimdi Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk dünyasının şahlanma zamanı." dedi.

Çavuşoğlu, Eskişehir'deki bir otelde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması" iftar programında yaptığı konuşmada, son zamanlardaki İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları hatırlatarak, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik saldırıların artık haddini aştığını söyledi.

"Peki neden bu saldırılar Türk büyükelçiliklerinin önünde oluyor ya da bizim bayrağımızla Kur'an-ı Kerim'e saldırıyorlar pervasızca?" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çünkü Türk milleti ve Türkiye, İslam'ın da sancaktarıdır da ondan. İslam düşmanlığına, her türlü ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'ye, PKK/YPG'ye, DAEŞ'e karşı ayrım yapmaksızın mücadelenin sürmesi gerektiğini belirterek, kutsal ve barış dini İslam'ı suistimal eden terör örgütlerine yönelik mücadelenin de güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de attıkları adımlarla hem terör koridorunun oluşmasını engellediklerini hem de bölge insanına yönelik zulmü bitirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece diğer etnik gruplara değil Kürt kardeşlerimize de büyük zulmediyorlar. Niye? Özellikle inançlı Kürt kardeşlerimize. Onların Marksist, Leninist ideolojilerine inanmadığı için zulmediyorlar kardeşlerimize. Tıpkı Türkiye'de PKK'nın Kürt kardeşlerimize yaptığı zulüm gibi. Dolayısıyla bunların hepsiyle içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürmemiz lazım ve gönüllü dönüşlerin, bu özellikle terörden arındırdığımız bölgelere döndürmemiz lazım. Suriye ile de bir üçlü, dörtlü süreci başlattık. Bu süreç buradaki kardeşlerimizi yok saymak değildir. Esas bir yol haritası üzerinde siyasi süreci canlandırmak, Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü korumak, aynı şekilde orada terörle daha etkili mücadele etmek, bir de Türkiye'deki Suriyelilerin güvenli bir şekilde Suriye'ye geri döndürmek. Öyle bazı siyasetçiler gibi popülizm yaparak olmaz. Bu insanlar istifleyerek göndermekle olmaz."

- "Bu ay inşallah Karadeniz'deki doğal gazı sisteme bağlayacağız"

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyetin birinci asrının tamamladığını, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyete çok önemli eserler kazandırdıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ikinci asrının Türkiye asrı olması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türk dünyasının asrı olmalıdır. O yüzden bu geldiğimiz nokta bizim için kafi değil. Elbette her bir adım hedefe yönelik doğru bir adımdır. Yıllardır enerji konusunda stratejik hamleler yaptık. Bizim kendimize yeten enerjimiz var mı? Yok. Bu ay inşallah Karadeniz'deki doğal gazı sisteme bağlayacağız. İndirimler başladı, başlıyor ama daha ihtiyacımızın yüzde kaçı? Yeni rezervler de bulacağız. Ama esas söylememin sebebi şu, nasıl oluyor da enerjisinin yüzde 90'ını ithal eden bir ülke bugün enerji güvenliğinde en önemli aktör haline geliyor? İşte bu yıllardır izlediğimiz vizyon, vizyoner politika."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunma sanayi üretimindeki gelişimine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"20 sene önce yüzde 20 üretim yapıyorduk, göz bebeğimiz savunma sanayinde. Şimdi yüzde 80'e çıktık. Kızılelmalar, Devrim'in izcisi Togg... Her yerde, Azerbaycan'a da gittik, Türkmenistan'a da gidiyor. Yakında inşallah şu seri üretim, vatandaşlarımıza bir verilsin, tüm dünyadaki misyonlarımıza da göndereceğiz. Tüm dünyanın ilgisini çekiyor, bizde bazılarında yaranamıyoruz. Geçmişte Devrim'i engelleyen zihniyet şimdi Togg'u hor görmeye başlıyor. Bunların hepsi bir başlangıçtır. Milli Muharip Uçağımız, savaş uçağımız piste çıktı. El yapar da biz yapamaz mıyız, biz daha iyisini yaparız. Bugün Kızılelma'dan, ondan sonra Bayraktar SİHA'dan dahi iyisi var mı dünyada? TUSAŞ'ın da yaptığı SİHA'lar aynı şekilde dünya çapında meşhur oldu. 21'inci asrın Türk asrı olabilmesi için çok daha fazlasını yapmamız lazım. Biz ilk asrımızda aslında önemli kazanımlar elde ettik ama şimdi şahlanma zamanı. Şimdi Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk dünyasının şahlanma zamanı."

- "Tüm dünyaca güvenilir bir liderimiz var"

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Güvenilir bir liderimiz var. Tüm dünyaca güvenilir bir liderimiz var. Ülkemizin kazanımlarının önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sistemi sayesinde oldu. Bugün herkes Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağını konuşmuyor bile. 5 senede bir olacağını biliyor. Artık, Türkiye'de koalisyonlar dönemi bitti. Görüyoruz koalisyonla yönetilen en güçlü Avrupa ülkelerini. Ülkemizde istikrar var. Bunun kıymetini bilelim. Birileri çıkıyor 'Şu sisteme, bu sisteme döneceğiz' diyor. Türkiye'nin bundan geri dönmesi mümkün değil. Halkımız izin vermez."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada küresel aktör olma konumunu devam ettirmesi için topyekun diplomasi yapılmasını gerektiğini vurguladı.

"Yok 7'li, yok 8'li koalisyonmuş... Ondan sonra Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) girenleri çıkaracaklarmış" diyen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O olmaz. Biz bunu söyleyince de rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ben söylemiyorum. Genel Başkanınız 'KHK'larla atılanları işine geri döndüreceğim' diyor. Şimdi FETÖ'yle bağlantısı kesinleşmiş, Bakanlığımızdan komisyonla ve Kanun Hükmünde Kararnameyle uzaklaştırılmış ve birçoğu da yurt dışına kaçmış, orada kalmış 630 FETÖ'cüyü benim Bakanlığıma getireceksin. Bu devletin sırrı ne olacak? Bunların sadakati devlete, millete mi? Değil. Bunları siz söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Kimi çıkaracaksınız o zaman onu söyleyin. PKK'lıları mı çıkaracaksınız? FETÖ'cüleri mi çıkaracaksınız? Daha açık konuşun. Ne kazanımımız varsa karşı çıkıyorsunuz. SİHA'ya da karşı çıkıyorsunuz. Nesini soruşturuyorsun? Eski zihniyet... O Devrim'i engelleyen zihniyeti hortlamak üzere. Meclis'te yalvarıyorum. Bize karşı olun ama Türkiye'ye karşı olmayın. Türkiye'nin çıkarlarına karşı olmayın kardeşim. Bizimki Türkiye sevdasıyla kurulmuş bir ittifaktır, Cumhur İttifakı. Aramıza yeni arkadaşlarımız da yeni partiler de katıldı. Devletimizi, milletimizi hedeflerine ulaştırmak için bize güç verdiler. Çıkar ittifakı yok bizde. 'Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti.' diyenlerden bir şey olmaz bu memlekette. 'Şunu yapalım da bize aferin desinler.' diye siyaset yapanlardan, bu memlekete, bu millete bir fayda gelmez. İHA'lara, SİHA'lara karşı çıkanların derdi ne? Yine yurt dışına bağımlı mı kalalım?"

- "Milletimiz hangi kararı verirse herkes de onu kabul edecek"

Suriye'deki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, şunları belirtti:



Suriye'nin sınır toprak bütünlüğünü tanıyoruz da bugün Suriye'den çekildiğimiz zaman bu boşluğu kim dolduracak? PKK. 'PKK'ya, YPG'ye operasyon yapmayın.' diyor. 'Ne işiniz var?' diyor, Suriye'de. YPG'yle PKK'nın terör destek verdiği halde aynı örgüt olduğu Amerika'nın resmi raporlarında var. Bugün 'Adayım' diye çıkan bazı kişiler 'YPG terör örgütü değildir.' diyor. Terör örgütü değildir de nedir? Her gün oradan saldırıyor. Okullarımıza roket attılar. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız, askerlerimiz, polisimiz şehit oldu. Kim yaptı bu saldırıları? Bunu yapanlara 'terörist' denmez de nedir? Kusura bakmasınlar. Onlar bunlardan rahatsız olabilir ama biz onları rahatsız devam edeceğiz. Türkiye'den rahatsız olanları biz de rahatsız etmeye devam edeceğiz."



Milletin her şeyi gördüğünü, bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"14 Mayıs, demokrasi bayramıdır. Milletimiz sandığa gidecek. Biz 14 Mayıs'a kadar her şeyi söyleyeceğiz. Herkes söyleyecek, hakkıdır. Kararı milletimiz verecek. Milletimiz hangi kararı verirse herkes de onu kabul edecek. Biz seçimlerin gözlemlenmesi için de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı...Kendi bölgesel örgütlerimiz de var, AGİT Parlamenter Asamblesi gibi birçok gözlemci kuruluşu davetidir. Her zaman olduğu gibi her seçimde olduğu gibi seçimlerimiz şeffaf olacak. Seçimlerimiz demokratik olacak. Ama iki tane HDP, PKK'ya destek veren, baktık daha önce izin vermediğimiz gözlemci siyasi partilerin kontenjanından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Gözlem Heyetine dahil olmuş. Daha önce de uyardık, tekrar uyardık. Yine koymuşlar. Daha önce olduğu gibi buraya geldiler. HDP, PKK propagandası yaptılar. Yani bu sefer de onların da ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü onlar gözlemci olarak gelmiyorlar provokatör olarak geliyorlar. Avrupa Konseyinde 11 yıl görev yaptım. Objektif, dengeli olması gerekiyor. Bir kurumun itibarı da en az ülkelerin itibarı kadar önemlidir. Çünkü o kurumlarda hepimiz hep birlikte çalışıyoruz."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın da katılımcılara hitap ettiği iftar programına, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, şehit yakınları, hemşehri dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

