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Eskişehir'e yerleşen Hataylı depremzede ramazan yardımlarını koordine ediyor

AA

Eskişehir'e yerleşen Hataylı depremzede ramazan yardımlarını koordine ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki evinin yıkılmasının ardından ailesi ve yakınlarıyla Eskişehir'e yerleşen Ceylan Şahinoğulları, gönüllü olduğu grup aracılığıyla kentteki afetzedelere yönelik ramazan yardımlarının koordinasyonunu sağlıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde ikamet eden 40 yaşındaki Şahinoğulları, 6 Şubat'taki depremlerde evinin yıkılmasının ardından annesi, 5 kardeşi ve yeğenleriyle Eskişehir'e yerleşti.

Depremlerde kuzeni ve 3 çocuğu yaşamını yitiren Şahinoğulları, akrabalarıyla 2 aydır Tepebaşı Belediyesine bağlı Alzheimer Konukevi'nde barınıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle depremin acısını bilen biri olarak afetzedelere yardım için kolları sıvayan Şahinoğulları, Eskişehir'de "Ustawslar" adlı gönüllü grubuyla temasa geçi ve kentteki depremzedelere yapılan gıda ve temizlik malzemeleri ile hijyen paketi yardımlarının koordinasyonunu üstlendi.

Alzheimer Konukevi'ndeki afetzedelerden aldığı bilgilerle Eskişehir'deki depremzedelerin ihtiyaçlarını not eden Şahinoğulları, bağış yoluyla toplanan yardımları grup aracılığıyla bu kişilere ulaştırıyor. Şahinoğulları, haftanın belli günlerinde malzemeleri kişi sayısına göre poşetleyerek ailelere dağıtıyor.

- "Neler hissettiklerini çok iyi anlıyorum"

Ceylan Şahinoğulları, AA muhabirine, büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Evlerinin 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli depremde yıkıldığını belirten Şahinoğulları, "İlk depremde evimizi tahliye ettiğimiz için bize bir şey olmadı fakat kuzenimle 3 çocuğu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Biz de ailemle depremden 3 gün sonra Eskişehir'e gelerek Alzheimer Konukevi'ne yerleştik. Halen toparlanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şahinoğulları, Ustawslar grubuyla yardım faaliyetleri aracılığıyla tanıştığını dile getirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle daha fazla sorumluluk hissettiğini anlatan Şahinoğulları, şöyle devam etti:

"Ben de grupla ramazan yardımlarına katılmaya karar verdim. Birlikte kaldığımız ailelerden edindiğim bilgilerle Eskişehir'deki diğer depremzedelerin adreslerini ve ihtiyaçlarını not etmeye başladım. Ardından da bağışla toplanan yardımların koordinasyonunu üstlendim. Neler hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz."

Antakya'dan Eskişehir'e ailesiyle gelen Songül Kazmacı, Şahinoğulları'nı takdir ettiğini belirtti.

Bir başka depremzede Fehime Akçay da Şahinoğulları'na teşekkür ederek, "Çok güzel bir düşünce. Zor bir süreç yaşıyoruz. Umarım dayanışmamız devam eder." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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