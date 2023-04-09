AÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nden depremzede çocuklara ziyaret

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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü görevlileri Hatay'ın Belen ilçesinde depremzede çocuklar için "Karagöz bilmece oyunu" etkinliği düzenledi.



AÜ gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen ve üç bölümden oluşan kukla oyununda programın sunuculuğunu yapan muppet kuklalar, seyircilere interaktif bir şekilde dans hareketleri öğreten dans öğretmeni kuklalar ve programın temel bölümünü oluşturan karagöz gölge oyunu bölümüyle çocukları eğlendirdi. Programın tamamında 10 farklı kukla, gösterinin farklı bölümlerinde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel karagöz oyunu metnini Karagöz Sanatçısı Bahadır Bıyıklı tarafından derlendi ve yönetildi.



Karagöz oyununun rejisörü, kukla ve tasvirlerin tasarımcısı ise Anadolu Üniversitesi Sahne Sanatları Anasanat Dalı sanatta yeterlik öğrencisi Selçuk Tuzcuoğlu oldu.



Gösteride tasvir ve kukla oynatıcılığını ise Tiyatro Anasanat Dalı lisans öğrencilerinden Ebru Demirtaş ve Mehmet Güzel üstlendi.

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