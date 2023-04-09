Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, maddi yardım talebiyle belediye bürokratlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişi ya da kişilere karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye bürokratlarının isimlerini kullanarak, maddi yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Söz konusu kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kendilerini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üst kademe bürokratı olarak tanıtıp maddi yardım isteğinde bulunduklarının ifade edildiği açıklamada şunlara yer verildi:

"Telefonla bu tür isteklerde bulunanların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile kesinlikle hiçbir ilgileri yoktur. Belediyemizdeki hiçbir bürokrat ya da çalışanın telefon ya da başka kanallarla farklı yardım isteğinde bulunmaları mümkün değildir. Kendilerini telefonla arayarak, büyükşehir belediyesi adına sosyal yardım, sponsorluk ya da başka türlü destek ve isteklerde bulunanlar kesinlikle dikkate alınmamalı, gerekirse cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır."

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