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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Polis Haftası nedeniyle mesaj yayınladı

AA

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Polis Haftası nedeniyle mesaj yayınladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, "Ülkemizde huzur ve güven ortamının korunmasında en büyük güvencemiz olan üstün bir görev anlayışı ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 178'inci kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin tüm imkanlarıyla güçlenmeye devam eden Türk Polis Teşkilatı'nın etkin istihbarat yapılanmasıyla, önleyici odaklı güvenlik uygulamalarıyla kendisini sürekli yenilediğini ifade eden Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet teşkilatımız terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzurun korunmasında önemli görevler üstlenmekte, gece-gündüz büyük fedakârlık, cesaret ve kahramanlıkla çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' ifadesini şiar edinerek hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için kendi canını ortaya koyan Türk Polisi, en büyük gücünü halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan görev şuurundan almaktadır. Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünde ülkemiz ve milletimiz için canlarını ortaya koyarak her an göreve hazır olan tüm emniyet mensuplarımızın polis haftasını tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanına, toprağına ve bayrağına hizmet ederken şehadetle şereflenen emniyet mensuplarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum."

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