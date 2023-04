Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sivrihisar'da konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir girişim olmuştu. Eskişehir'de 'devrim arabası'. Ama maalesef Ankara'dan engellendi. İlgilenilmedi. Şimdi devrimin izcisi olan TOGG yollarda." dedi.

Sivrihisar Belediyesine ait bir restoranda düzenlenen muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmasında konuşan Çavuşoğlu, dış politikaya milletin büyük bir ilgisi olduğunu, bu durumun kendilerine hem güç verdiğini hem de ilave sorumluluk yüklediğini söyledi.

Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gücü, itibarı her geçen gün yükseliyor. Bu zorla olmaz. Yıllardır yaptığımız insani yardımlar, kalkınma yardımları, dünyanın her yerinde Türk Hava Yolları'mız, Türk Kızılay'ımız, AFAD'ımız, Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfının 400'den fazla okulunun olması. Tüm kurumlarımız, Diyanet'imiz, Dışişleri Bakanlığı'mız bugün 260 temsilcilikle dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından biz 5. sıradayız. Sadece Afrika'da 44 tane büyükelçiliğimiz var. 15 sene önce 12 tane vardı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en büyük çabayı Türkiye'nin sarf ettiğini vurgulayarak "Her iki tarafla da konuşabilen lider, Cumhurbaşkanı'mız. Tahıl anlaşması bizim sayemizde oldu. Övünerek söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bunu yapamazdı. Zaten genel sekreter de saklamıyor. Diğer taraftan esir takasının, diğer tüm arabuluculuk faaliyetlerinin bizim tarafımızdan yapılması tesadüf değil. Dünyanın her yerinde Filipinlilerle de arabulucu konusunda biz çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde saygın bir ülke haline geldik." dedi.

Milli otomobil konusunda Eskişehir'de geçmişte bir tecrübesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir girişim olmuştu. Eskişehir'de 'devrim arabası'. Ama maalesef Ankara'dan engellendi. İlgilenilmedi. Şimdi devrimin izcisi olan TOGG yollarda. Dün Antalya'da denedim, baktım. Yarın da Ankara'da süreceğim inşallah. Bizim Bakanlığa da bir tane teslim edecekler. Tüm dünyaya da göndereceğiz, misyonlarımıza... Her yerde milli arabamızı görsünler. Azerbaycan'a gittik. Bu vesileyle biliyorsunuz, 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları da kardeş Azerbaycan'ın sahaya inmesi desteklerimizle azat edildi. Türk dünyasını birleştirdik. Türk devletleri teşkilatı haline getirdik. Daha da güçlendireceğiz. Önemli bir aktör yapacağız inşallah."

Programa Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

