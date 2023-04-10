GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 12'si asker 14 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Adem D. idaresindeki 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali Sert'in kullandığı 26 GA 606 plakalı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2 jandarma astsubayın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Yolcu otobüsünün şoförü adliyeye sevk edildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü Adem D, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen otobüs şoförü Adem D. tutuklandı.

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