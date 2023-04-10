Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl haziran ayında bir apartmanın ikinci katından düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Yılmaz S. (34) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianamede, dosya kapsamında alınan mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri, şüphelinin birbiriyle çelişen savunmaları, olaya ilişkin kamera görüntüleri, olay yerinde bulunan kırık süpürge sapı, cam parçaları ve etrafta tespit edilen yoğun kan lekeleri, otopsi raporu ve adli tıp raporları, telefon incelemelerine ilişkin rapor, keşif ve bilirkişi raporu bir bütün halinde değerlendirildiğinde, zanlı Yılmaz S. ile maktul Kılınç'ın sevgili oldukları, mağdur ve müştekilerin beyanları ile şüphelinin savunması göz önüne alındığında maktulün intihara meyilli bir kişiliğinin bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

Maktulün 12 yaşında bir kızının bulunduğu ve daha önceden intihara teşebbüs etmesine ilişkin herhangi bir soruşturma kaydının bulunmadığı bilgisi verilen iddianamede, maktul ile şüphelinin aralarında kıskançlık sebebiyle sürekli tartışmaların yaşandığı aktarıldı. Şüpheli Yılmaz S'nin, Kılınç ile çalıştığı iş yerinin müdürü arasında ilişki olduğunu düşünerek maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, zanlının maktulü darbettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, süpürge sapının kırıldığı, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu ifade edildi.

İddianamede, ağustos ayında alınan adli tıp raporunda, maktul Kılınç'ın kanında uyuşturucu madde tespit edildiği hatırlatıldı. Öte yandan, evde bulunan, uyuşturucu madde içmek için ve satışında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler nedeniyle Yılmaz S. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ayrı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yılmaz S'nin, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet "kadına karşı tehdit" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Maktul Kılınç'ın​​​​​​​ ailesinin avukatı, olay yerine ilk giden polis memurlarının, gerekli incelemeyi yapmayarak, görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

- Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, dün yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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