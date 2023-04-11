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Avukatlık cübbesini çıkarıp, gençlere yüzme öğretmek için havuza koşuyor

AA

Avukatlık cübbesini çıkarıp, gençlere yüzme öğretmek için havuza koşuyor

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'de 18 yıldır su sporları antrenörlüğü yapan ve hukuk fakültesini bitirerek geçen sene avukatlık mesleğine başlayan 3 üniversite diplomalı Çelik Erimez, iki işi bir arada yürütüyor.

Çocukluğundan bu yana su sporlarıyla ilgilenen 41 yaşındaki Erimez, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Yan dal olarak Almanca Öğretmenliği Bölümünü de aynı sene tamamlayan ve iş hayatına atılan Erimez, su sporları antrenörlüğü lisansını alarak mesai saatleri dışında öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

Yıllarca kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan Çelik Erimez, diğer yandan 18 yıl pek çok kulüpte antrenör olarak görev aldı. Bu süreçte 200 civarında sporcu yetiştiren Erimez, 100'den fazla madalya kazanılmasını sağladı.

Altı yıl önce eğitimine devam etmeye karar veren Erimez, hukuk fakültesine girebilmek için boş zamanlarında üniversite sınavlarına hazırlandı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Erimez, 2021'de mezun olduktan sonra geçen sene büro açarak avukatlığa adım attı.

Avukatlık cübbesini giyen Erimez, su sporları tutkusundan vazgeçmedi. Duruşma salonlarındaki mesaisinin ardından haftada 3 gün Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'na giderek kurucusu olduğu ve başkanlığını yürüttüğü kulüpte yaklaşık 50 çocuk ile gence yüzme öğreten Erimez, hafta sonları da zamanının çoğunu burada geçiriyor.


- Erimez: "Bir idealiniz varsa, sonuna kadar gitmelisiniz"

Avukat Çelik Erimez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşındayken su sporlarına ilgi duymaya başladığını söyledi.

Su altı hokeyi ve ragbisi ile monopalet (iki ayağın tek palette sabit kaldığı yüzme stili) branşlarında hem bireysel hem takım olarak başarılar elde ettiklerini belirten Erimez, idarecilik görevlerinde de bulunduğunu anlattı.

Yıllar boyu yüzme dalında milli hakemlik yaptığını ifade eden Erimez, "İşimden arta kalan zamanlarımda antrenörlük yaparken, serbest mesleğe atılma ihtiyacı duydum. Böylece hukuk okumaya karar verdim." dedi.

Erimez, üniversite okumanın kendisi için "bitmek bilmeyen bir arayış" olduğunu vurguladı. Hukukun da kendisi için bir arayış olduğunu kaydeden Erimez, avukatlığı kutsal bir meslek olarak gördüğünü ifade etti.

Kendisinin de bu süreçte yol almaya çalıştığını dile getiren Erimez, "İş dışında su sporları antrenörlüğüm devam ediyor. Yılda en az 3 kez yurt dışına müsabakalara gidiyoruz. Bir idealiniz varsa, sonuna kadar gitmelisiniz. Hukuk ve su sporlarının birlikte götürülmesi çok zor ancak bu yoğunluk beni yormaktan çok mutlu ediyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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