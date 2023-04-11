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AÜ'de depremzede çocuklar için "Öğrenelim, Paylaşalım, Hayatla Buluşalım" programı düzenleniyor

AA

AÜ'de depremzede çocuklar için "Öğrenelim, Paylaşalım, Hayatla Buluşalım" programı düzenleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ile Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin katkılarıyla kentte misafir edilen çocuklar için "Öğrenelim, Paylaşalım, Hayatla Buluşalım" programları başlatıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, AÜ'nün farklı birim ve fakültelerinden öğretim üyeleri ve personelin katkılarıyla çocukların sosyal hayata katılabilmelerine, moral ve motivasyon kazanabilmelerine destek olmak adına bir dizi program, oyun atölyeleri ve eğitimlerin hazırlandığı belirtildi.

Depremden etkilenen ve şu an Eskişehir'de yaşayan 3-17 yaş aralığındaki 220 çocuk için bir dizi sosyal ve eğitsel aktivite yapılmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda çocukların yaş aralıklarına göre 22 program önerisi içinden yapılan anket ile aile ve çocukların durumlarına göre 10 program çocuklar için belirlendi. Ayrıca, program yürütücülerine Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan tarafından çocuklara yönelik nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğine dair bir eğitim verildi." ifadesi kullanıldı.

AÜ'nün alanında uzman öğretim üyeleri ve personeli tarafından çocuklara "Oyun Her Yerde-Oyun Kağıt Makas", "Sporla Güzel Kalplere Dokunmak", "Öğrenciler İçin Temel Düzey Kodlama Eğitimi", "Matematik Destek Noktası Okula Destek Kursları", "Seramik Öğreniyorum", "Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum", "Kahramanlar Okuma Atölyesi", "Mutfakta Hayat Var", "Çocuklarla Keşfedilen Matematik" ve "Yaratıcı Sanat Eğitimi" veriliyor.

İlk etapta 4 hafta olarak planlanan programın yaz döneminde devam etmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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