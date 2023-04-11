Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den "11 Nisan Dünya Parkinson Günü" mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, "11 Nisan Dünya Parkinson Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilge, mesajında, Parkinson hastalığının ilk kez 1817 yılında İngiliz hekim James Parkinson tarafından "titrek felç" adıyla tanımlandığını belirtti.

Hastalığın temel belirtileri hareketlerin yavaşlığı, titreme, kasların sertliği, duruş ve denge bozuklukları olduğunu kaydeden Bilge, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 11 Nisan'ın Dünya Parkinson Günü olarak kutlandığını aktardı.

Parkinsonun ilerleyen yaşla ortaya çıkan ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Bilge, "Daha çok 50-75 yaş arası kişilerde gözlenirken, 65 yaş sonrası her 100 kişiden birinde, 85 yaş sonrası ise her 20 kişiden birinde görülmektedir. Ancak hastalığın sadece yaşlıları etkilediği düşünülmemelidir. Hastaların yüzde 10'luk bir kısmında hastalık belirtileri 40 yaşından önce ortaya çıkabilmekte, bazı özel ailevi formlarda ise başlangıç yaşı 20 yaş öncesinde olabilmektedir." ifadesini kullandı.

Bilge, Parkinson hastalarının büyük çoğunluğunda sıklıkla ilk belirtinin bir el parmağında veya elde titreme olduğu bilgisini vererek, "Daha seyrek olarak ayak titremesiyle başlayabilir. Kimi hastada ise yazı yazarken harflerde küçülme veya yüzünde donuk ifade ilk belirtiyi oluşturur. Özellikle genç yaştaki hastalarda ilk belirti bir ayağın içe doğru dönük halde kasılmasıdır. Hastaların hemen tümünde belirtiler tek bir beden yarısında ortaya çıkar ve zamanla karşı beden yarısında daha hafif olmak üzere kendini gösterir." açıklamasını yaptı.

Parkinson hastalarında tıbbi tedavinin yanı sıra egzersizlerin çok önemli olduğuna değinen Bilge, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak zinde olan hastaların uzun hastalık seyriyle daha iyi başa çıktıkları bilinen bir gerçektir. Egzersizlerin, yapılabildiği ölçüde özellikle kas sertliği ve hareket yavaşlığı üzerine olumlu etkisi vardır. Parkinson hastasının ve ailesinin hekimle uzun yıllar işbirliği yapması gerekmektedir. Beraberce gösterilecek çaba hem hastanın kendisini rahatsız eden belirtilerin kontrolünü hem de hastanın daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşmasını sağlayacaktır. Türkiye'de 100 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin edilmekte, bu sayıya her yıl yaklaşık 10 bin civarında yeni hasta eklenmektedir."

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