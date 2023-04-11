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Eskişehir'deki zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişiden 12'si taburcu edildi

AA

Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişiden 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'deki zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişiden 12'si taburcu edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişiden 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Seyitgazi ilçesi yolunda yaşanan kazada yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 12'si asker 14 yaralıdan bazılarının tedavileri tamamlandı.

Yaralılardan 12'si taburcu edildi, 2 jandarma astsubayın tedavisi ise Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Bu arada, kaza sonrası tutuklanan otobüs sürücüsü Adem D'nin, nöbetçi hakimlikte verdiği ifadede, otobüsü saat 06.00'da devraldığını, viraja girdiği sırada havanın sisli ve zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolünü kaybettiğini, yorgun ya da uykulu olmadığını söylediği öğrenildi.

Adem D. idaresindeki 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü dün Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınında Ali Sert'in kullandığı 26 GA 606 plakalı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarpmış, kazada yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü Adem D, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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